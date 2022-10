Sportverein in Radevormwald : Wer gibt sein Votum für den SC 08 ab?

Radevormwald Die heimischen Fußballer brauchen Unterstützung bei einer Online-Abstimmung im Rahmen der Aktion „Veltins – dein Heimspiel“. Es winkt ein Spiel in der gleichnamigen Arena.

Von dem „Heimspiel“ in der Veltins-Arena würde auch die Jugendabteilung des SC 08 profitieren, weil der Eintritt in die Veltins-Arena an dem Spieltag kostenlos ist, so dass die Kinder und Jugendlichen ebenfalls einen unvergesslichen Tag verbringen könnten.