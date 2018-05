Radevormwald/Bergisch-Gladbach: Wenn die Bürokratie das Wandern vergällt

Radevormwald/Bergisch-Gladbach Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind Wanderfreunde erbost über neue Regelungen für Ausflüge in Naturschutzgebieten. Radevormwald und anderen Kommunen in Oberberg sollen davon verschont bleiben.

Wer in diesen Tagen die Internetseite der "Wanderfreunde Bergisches Land" anklickt, der sieht nur eine dürre Notiz, dass die Webseite wegen der neuen Datenschutz-Grundverordnung geändert werden muss. Dabei haben die Mitglieder dieses Vereins mit Sitz in Bergisch Gladbach zurzeit noch ganz andere Sorgen. Die Wanderfreunde sind verärgert, dass der Rheinisch-Bergische Kreis dem Wandern in Naturschutzgebieten nun bürokratisch enge Regeln anlegen möchte. Im Oberbergischen Kreis sollen die Veranstalter von Wandertouren dagegen von diesen Regeln nicht betroffen sein.