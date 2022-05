Landtagswahl in Radevormwald : Weniger Briefwähler als bei der Bundestagswahl

Marc Bormann vom Ordnungsamt organisierte auch schon die Kommunalwahl 2020 und die Bundestagswahl 2021 in Radevormwald. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald 16.348 Bürger sind nach aktuellem Stand wahlberechtigt. Gewählt wird in 22 Wahllokalen, außerdem gibt es fünf Briefwahllokale, zwei mehr als bei der Bundestagswahl.

Bis Montagnachmittag hatte die Stadt für 3492 Radevormwalder einen Wahlschein für die Landtagswahl 2022 am Sonntag, 15. Mai, 8 bis 18 Uhr, ausgestellt – viel weniger als bei der Bundestagswahl 2021, als die Zahl bei über 5000 lag. Marc Bormann vom Wahlamt erwartet zwar diese Woche nochmals einen kleinen Schub, das wird aber nichts an der Tendenz ändern.

16.348 Bürger sind nach aktuellem Stand wahlberechtigt. Gewählt wird in 22 Wahllokalen, außerdem gibt es fünf Briefwahllokale, zwei mehr als bei der Bundestagswahl. „In Erwartung eines ähnlich hohen Ansturms auf die Briefwahl, was nun ausbleibt, aber das sorgt dafür, dass wir am Sonntag schneller auszählen können“, sagt Bormann. Eine Änderung gibt es bei den Wahllokalen: Im Wahlbezirk 020 wird in den Räumen der Krankenpflege Banaszek, Kaiserstraße 114, gewählt. Tipp von Bormann an alle Wähler: unbedingt auf die Wahlbenachrichtigungskarte schauen, dort steht der Wahlort.

Am Montag konnte auch die Liste der Wahlhelfer endlich geschlossen werden. 190 Freiwillige haben sich gemeldet. Auch bei krankheitsbedingten Absagen am Sonntag gebe es noch eine geringe Reserve, versichert Bormann, so dass keiner der Wahlberechtigten zwangsverpflichtet werden muss. „Wir haben das noch immer geschafft, genügend Wahlhelfer zu finden. Da ich aber sehr früh mit der Akquise begonnen hatte, dachte ich eigentlich, die Suche auch schneller beenden zu können, es hat sich aber doch sehr gezogen“, berichtet er.

Seine dringende Bitte an die Briefwähler: Bis spätestens Mittwoch die roten Wahlbriefe zur Post bringen, damit sie rechtzeitig im Wahlamt ankommen; sonst am besten am Sonntag bis 18 Uhr am Rathaus in den Briefkasten werfen oder persönlich im Wahlamt abgeben.