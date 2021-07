Arbeitsmarkt in Radevormwald : Weniger Arbeitslose, viele freie Stellen

Radevormwald Die Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach, die auch für Radevormwald zuständig ist, meldet für Juli 802 Erwerbslose in der Bergstadt, im Juni waren es 813.

Nachdem die Zahl der Arbeitslosen in Radevormwald im Juni deutlich gestiegen war, sind die Zahlen im Juli wieder fast auf den Stand von Mai zurückgegangen. Die Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach, die auch für den Oberbergischen Kreis und damit auch für Radevormwald zuständig ist, meldet für den ablaufenden Monat 802 Erwerbslose in der Bergstadt, im Juni waren es 813 gewesen. Vergleicht man die aktuelle Juli-Zahl mit der des Vorjahres, so zeigt sich allerdings eine deutliche Erhöhung: Im Juli 2020 waren in Radevormwald 913 Menschen erwerbslos gemeldet. Im Oberbergischen Kreis waren im Juni 8270 Menschen ohne Arbeitsstelle gemeldet, im Juli ist der Wert um sieben Fälle angestiegen.