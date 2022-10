Aktuelle Zahlen für Radevormwald : Arbeitslosigkeit ging im September zurück

Radevormwald Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in der Region ist gut, das zeigt sich sowohl in Radevormwald wie im Oberbergischen Kreis. Die Unternehmen suchen verstärkt Fachkräfte.

Die Arbeitslosigkeit in Radevormwald ist im September zurückgegangen. Laut den aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit waren im vergangenen Monat 714 Menschen in der Bergstadt als arbeitslos gemeldet, im August waren es noch 731 Personen. Vergleicht man diesen September mit den Zahlen zum gleichen Zeitraum des Vorfahres, so zeigt sich ebenfalls ein Rückgang, damals waren 748 Menschen erwerbslos gemeldet.

„Die Zahl der Personen im Agenturbezirk, die sich im Vergleich zum Vorjahr aus einer Beschäftigung heraus arbeitslos melden mussten, ist stark gesunken. Entgegen dem Landestrend und sogar am stärksten in NRW – prozentual gesehen“, erklärt Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach. „Hier bleibt natürlich die weitere Entwicklung abzuwarten – es gibt viele Unwägbarkeiten, die die weiteren Entwicklungen am Arbeitsmarkt beeinflussen können.“ Zum Bezirk der Agentur in Bergisch Gladbach gehören neben dem Oberbergischen Kreis auch der Rheinische-Bergische Kreis und die Stadt Leverkusen. In diesem Gebiet entfielen von den 22.766 Arbeitslosen Ende September 7338 auf die Arbeitslosenversicherung (454 Personen oder 5,8 Prozent weniger als im August) und 1455 oder 16,5 Prozent weniger als vor einem Jahr. Bei den Jobcentern in der Grundsicherung sind 15.428 Arbeitslose gemeldet und damit 281 (1,8 Prozent) weniger als im Vormonat, aber 919 oder 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Unternehmen in der Region suchten verstärkt nach Personal. Blieben ausgeschriebene Stellen unbesetzt, führe das zu großen Problemen. Eine Möglichkeit könne es sein, bislang geringqualifizierte Beschäftigte zu Fachkräften zu machen.