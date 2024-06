Arbeitsmarkt in Radevormwald Zahl der Arbeitslosen ist im Mai gesunken

Von den günstigeren Zahlen konnten alle Personengruppen profitieren, erklärt Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Bergischen Gladbach. „Es konnten mehr Personen eine neue Tätigkeit aufnehmen als sich aus einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet haben. Die Arbeitskräftenachfrage hat im Mai mit 28,5 Prozent plus zum April deutlich angezogen, liegt aber in der Jahressumme knapp zehn Prozent unter dem Vorjahr.“