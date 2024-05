Aktuelle Zahlen der Agentur für Arbeit Zahl der Erwerbslosen in Radevormwald sinkt

„Trotz leicht steigender Arbeitslosen-Zahlen ist der Arbeitsmarkt in Oberberg stark in Bewegung“, erläutert Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach. „Die Zahl der arbeitslosen Männer steigt im Vorjahresvergleich relativ stark an – die der Frauen sinkt hingegen, was der produktionsorientierten Struktur des oberbergischen Arbeitsmarktes geschuldet ist. Betroffen sind hier vor allem Menschen, die Jobs auf Helfer-Niveau suchen.“ Generell sei die Situation auf dem Arbeitsmarkt in der Region sehr dynamisch.