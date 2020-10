Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen : Weltspartag-Aktion findet wegen Corona anders statt

Radevormwald Hückeswagen Eigentlich wollte die Bank wie jedes Jahr zu Spardosenleerungen einladen, doch die Gesundheit der Besucher und der Beschäftigten macht dies leider nicht möglich. Trotzdem hat sich die Sparkasse etwas einfallen lassen.

Auch wenn die Tradition schon sehr alt ist, gibt es in diesem Jahr überall aktuell neue Abläufe und Verhaltensregeln. Und das gilt auch beim Weltspartag der Sparkassenorganisation am Freitag, den 30. Oktober, der in den letzten Jahren mit vielen Kindern und Eltern gefeiert wurde.