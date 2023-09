Weltkindertag in Radevormwald Wenn Kinderaugen zu leuchten beginnen

Die Jugendabteilung des Radevormwalder Schützenvereins hatte im Mehrzweckraum einen kleinen Schießstand für Lichtgewehr aufgebaut, während es in der Zwischenetage sowie im Foyer kreativ zuging: Hier wurde gebastelt und gemalt und an Rhythmusinstrumenten musiziert. Der Stand der Kita Wupper lockte mit viel bunter Farbe und einem großen Gerät, mit dem Kinder tolle Farbschleuderbilder erstellen konnten. Der dreijährige Jonathan ließ sich nicht lange bitten, tapste neugierig auf den Tritt vor dem langen Tisch und wählte gelbes Papier als Basis für sein Werk. In die Schüssel der Farbschleuder eingelegt spritzte Jonathan gekonnt mit einem Pinsel bunte Farbkleckse aufs Papier. Erst rot, dann etwas blau, dann wieder rot. „Rot ist wohl deine Lieblingsfarbe“, bemerkte Tatjana Gelwig-Götz schmunzelnd und reichte dem Dreijährigen die kleine Plastiktasse mit der roten Farbe. Als das gelbe Blatt mit mehreren Farbtupfern verziert war, musste Papa mithelfen, die kleine Kurbel zu drehen, um die Schüssel in Bewegung zu setzen. Die Farbe auf dem Blatt zog sich durch die Zentrifugalkraft nach außen, sodass bunte, langgezogene Streifen entstanden. „Wow, das sieht ja richtig toll aus“, schwärmte Mama Kathrin (30), die sich vor dem inneren Auge wohl schon ausmalte, wo sich des Sohnes Werk am besten in der Wohnung machen würde.