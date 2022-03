Bedarfsplanung im Jugendhilfeausschuss Radevormwald : Weitsichtige Kita-Planung beschlossen

Radevormwald Wenn sich die Kinderzahlen in Radevormwald weiterhin so stark stark entwickeln, braucht die Stadt unbedingt neue Kindergartengruppen. Diese Planungen laufen auf Hochtouren.

Der Jugendhilfeausschuss hat die Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2022/2023 einstimmig beschlossen. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, plant die Stadt mit hohen Bedarfsquoten. In Radevormwald gibt es 13 Kindertageseinrichtungen, verschiedene Elterninitiativen sowie zehn Tagespflegepersonen und vier Großtagespflegen. Die Verwaltung hat die Kindergartenbedarfsplanung in Zusammenarbeit mit den Einrichtungsleitungen und der jährlichen Bedarfsabfrage der Familien erarbeitet. Die Planung gibt zunächst einen Überblick über die Kinderzahlen in Radevormwald.