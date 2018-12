Katholische Kirchengemeinde Radevormwald : Krippenaufbau ist Teamarbeit

Frank Barlag (links) und Joachim Hoim beim Aufbau der Krippe in St. Marien. Foto: Flora Treiber

Radevormwald In der katholischen Pfarrkirche St. Marien in Radevormwald wird seit gestern die Krippe aufgebaut. Bis dahin wurde sie im Dachboden über der Sakristei aufbewahrt.

Joachim Hoim hat die Krippe der Katholischen Kirche St. Marien in der Radevormwalder Innenstadt in den vergangenen 25 Jahren aufgebaut. Als er der Küster der Kirche war, hat sich die Krippe jährlich verändert. In vielen Stunden handwerklicher Arbeit hat er die Häuser der Krippe modernisiert, ausgebessert und weiterentwickelt und auch die Figuren haben den Wandel der Zeit überstanden.

Gestern übernahm Hoim ein letztes Mal die Regie bei dem Aufbau der Krippe, denn sein Nachfolger Frank Barlag muss zunächst in die Geheimnisse der Krippe eingeweiht werden. In der vergangenen Monaten hat der neue Küster die Pfarrkirche zwar schon sehr gut kennengelernt, aber der Krippenaufbau ist eine Nummer für sich. „Ich hätte nicht gewusst, wo ich anfangen soll. Jede Krippe funktioniert anders und deswegen bin ich froh, dass ich dieses Jahr Hilfe bekomme“, sagt der Küster der Gemeinde. Mit drei ehrenamtlichen Helfern ging der Aufbau am Donnerstagmorgen los.



Wie viel Arbeit hinter dem Bauwerk steckt, vermuten nur wenige Radevormwalder. Die erste Herausforderung ist der kleine Ein- und Ausgang des Dachbodens über der Sakristei. Dort werden alle Teile und Figuren der Krippe gelagert. „Das war auch eine Herausforderung bei dem Bau der Krippe. Alle Teile müssen so klein auseinandergenommen werden können, damit sie durch die Öffnung des Speichers passen“, erklärt Joachim Hoim. Das Grundgerüst der Krippe stand Donnerstag am frühen Nachmittag. Der Turm, der neben dem Stall aufgebaut wird, steht dieses Jahr in der Mitte des Altars, damit er für alle Kirchenbesucher gut zu sehen ist. Über die Ausstattung der Krippe sind sich Joachim Hoim und Frank Barlag noch nicht einig. „Dieses Jahr ist die Zeit sehr knapp und sonst hatten wir auch mehr Helfer, deswegen wird es dieses Jahr vielleicht keinen Brunnen geben“, sagt Joachim Hoim. Das Feuer ist ihm und Frank Barlag aber wichtig.