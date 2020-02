Coronavirus : Auch Desinfektionsmittel sind ausverkauft

Radevormwald Wegen des Coronavirus isind Mundschutz-Masken und Desinfektionsmittel in den Rader Apotheken nicht mehr zu haben.

Nachdem am Donnerstag und Freitag die Fälle des Coronavirus in Nordrhein-Westfalen gestiegen sind, stehen auch die Apotheker in Radevormwald unter Dauerstress. Jeder Morgen beginnt mit unzähligen Anrufern, die nach verfügbaren Mundschutz-Masken und Desinfektionsmittel fragen. „Bei uns hat am Donnerstag pausenlos das Telefon geklingelt“, sagt Jasmin Tomcin von der Bärenapotheke. Nicht nur die Bärenapotheke hat keine Mundschutz-Masken und Desinfektionsmittel mehr im Angebot. Alle Apotheken in Radevormwald sind bei diesen Artikeln ausverkauft.