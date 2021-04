Eisenbahnstrecke zwischen Radevormwald und Wuppertal : Wege auf Wupperbrücke erneuert

Für die Wupperbrücke in Vogelsmühle sind neue Randwege angelegt worden. Die Wege aus Holz wurden durch Kunststoff ersetzt. Foto: Jürgen Moll

Wupperorte Der Verein Wupperschiene ersetzt die morschen Hölzer durch Kunststoffplatten. Das Vorhaben wurde mit Mitteln des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung teilfinanziert.

Der Verein Bergische Bahnen/Wupperschiene setzt die Arbeiten auf der Eisenbahnstrecke zwischen Radevormwald und Wuppertal fort. Für die Wupperbrücke in Vogelsmühle sind nun neue Randwege angelegt worden. Die Wege aus Holz wurden nun durch solche aus Kunststoff ersetzt – aus Gründen der Sicherheit. Denn die alten Wege wurden „sehr schnell morsch“, teilt der Verein mit. Während man in früheren Zeiten die Hölzer mit Teeröl tränkte und so haltbar machte, ist dies aus Umweltschutzgründen nicht mehr möglich.