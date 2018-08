Wassermühlen im Uelfetal

So funktioniert eine Mühle

Radevormwald (trei) Als in Radevormwald die ersten Wassermühlen gebaut wurden, setzte das viel technisches Wissen voraus. Eine große Herausforderung stellte im Fall der Uelfe das geringe Gefälle des Flusses dar.

Die Stauanlage begann mit der Abzweigung des Wassers von dem Hauptzweig des Flusses oberhalb der Mühle. Unterhalb des Bauwerkes wurde das Wasser über den Untergraben wieder dem Fluss zugeführt. Das Wasser floss also durch den Obergraben in den Mühlenteich. Dort wurde das Wasser, im Falle von oberschlächtigen Mühlenrädern, von oben auf das Rad geleitet und trieb die Mühle auf diese Weise an. Möglich war der Betrieb der Mühle allerdings auch durch einen unterschlächtigen Antrieb.