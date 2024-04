Tipps für einen Ausflug Was ist los im Freilichtmuseum Lindlar?

Wer für die Osterferien noch kurzentschlossen einen Ausflugstipp benötigt, für den hat das Freilichtmuseum in Lindlar noch ein Angebot: Am Freitag, 5. April, 15 bis 17 Uhr (jeweils etwa 35 Minuten) geht es mit „Eingeseift – Seife selber herstellen“ im Programm des Museums weiter. In der Seifenwerkstatt werden eigene Seifenstücke hergestellt: mit heimischen Kräutern, Ölen und Seifenflocken. Die selbst gemachten Seifen eignen sich bestens zum Verschenken und für den eigenen Gebrauch zu Hause. Auch auf Veranstaltungen im weiteren Verlauf des Jahres weist das Museum hin: