Sana Krankenhaus in Radevormwald Auch Rader Klinik kann Patienten aufnehmen

In Hilden gab es in den vergangenen Tagen Proteste gegen die Schließung des dortigen St.-Josef-Krankenhauses. Zumindest für diesen Standort könnte es Hoffnung geben: Vertreter des NRW-Gesundheitsministeriums, der Kplus-Gruppe und der betroffenen Städte verhandeln darüber, wie die Klinik in Hilden erhalten werden kann. Überlegt wird zudem, die Solinger Geriatrie nach Hilden zu verlegen. Zahnärzte in der Region machen sich derweil Sorgen über den Verlust der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, die ebenfalls in Solingen-Ohligs angesiedelt ist.