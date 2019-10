Thema: Reformierter Friedhof in Radevormwald : Was alte Gräber erzählen

Radevormwald Ein Rundgang über den Friedhof der reformierten Gemeinde, der bereits im Jahr 1866 angelegt wurde.

„Von der Kaiserstraße bis zum Wasserbecken ist der reformierte Teil“, erklärte Eduard Otter. Der ehemalige Presbyter der reformierten Kirchengemeinde und seine Frau sind an diesem Samstag auf den Friedhof gekommen, um Besuchern dessen Historie nahezubringen. Denn der Friedhof hat eine lange Geschichte. Im Jahr 1866 wurde er angelegt. „Damit gehört er zu den ältesten Friedhöfen der Stadt“, sagt Otter. Einst seien die Toten vor den Toren der alten Stadt Radevormwald beerdigt worden, „etwa im dem Bereich zwischen der Hohenfuhrstraße und dem heutigen Freizeitbad ,life-ness’.“ Dieser Friedhof bestand noch weit bis ins 20. Jahrhundert, erst in den 1940er Jahren liefen dort die Ruhezeiten aus.

Führungen Eduard Otter bietet in regelmäßigen Abständen Führungen über den Friedhof an. Wer mehr erfahren möchte, kann sich bei der reformierten Gemeinde unter Telefon 02195 1314 melden oder auf die Internetseite www.ekir.de/rade-ref/ schauen. Die Gemeinde bietet auch eine Broschüre an, die alles Wichtige rund um das Areal auflistet.

Also ist der jetzige Friedhof vergleichsweise „neu“, doch die Patina der rund 150 Jahre, die vergangen sind, seit er angelegt wurde, sind unübersehbar. Das älteste erhaltene Grab stammt aus dem Jahr 1868. Auf ihm ist der Name Ludwig Rocholl eingemeißelt. Rocholl – dieser Name begegnet dem Besucher des Friedhofs auf Schritt und Tritt. Die Familie war durch jene Schlossfabrik wohlhabend geworden, deren Name sich heute noch im Namen der Schlossmachergalerie wiederfindet. An mehreren Stellen finden sich große Familiengrabstätten, wo die Angehörigen der Fabrik-Dynastie ihre letzte Ruhe fanden.