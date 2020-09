Heimatkultur in Radevormwald : Früher sagte man: „Iss’ Kappes, du Lappes!“

Radevormwald In Radevormwald ist das Kult-Gemüse auch in der Sprache verankert. Hans-Joachim Harnischmacher kennt alle Weißkohl-Anekdoten. Und er erklärt, woher der Begriff „Kappeskopp“ kommt.

In der zweiten Jahreshälfte kommt der Weißkohl besonders häufig auf den Tisch. Im Bergischen Land und im Ruhrgebiet heißt Weißkohl Kappes und wird am liebsten zu deftigen Speisen, wie Eisbein, serviert. In Radevormwald ist der Kappes fest verankert. Das gilt nicht nur für die heimischen Rezepte, sondern auch für den Sprachgebrauch der Bergischen.

Hans-Joachim Harnischmacher ist in Radevormwald aufgewachsen und mit über 90 Jahren ein Urgestein der Stadt. Er kennt die Stadt auf der Höhe in- und auswendig und somit auch sämtliche Anekdoten zu dem Wort Kappes. Die Rader Mundart pflegt er weiterhin und hofft darauf, dass die frühere Sprache der Masse auch weiterhin gepflegt wird.

Das Gemüse Weißkohl ist reich an Vitamin C und wirkt antibiotisch. Der Kohl wird nicht nur zu Sauerkraut verarbeitet, sondern auch zu Kohlrouladen, Krautkuchen oder Salat. In Radevormwald ist Weißkohl früher war auch angebaut worden, aber nicht übermäßig viel. Die Rader Bevölkerung bekam ihren Kappes meistens von Feldern nahe des Rheins. In der Stadt auf der Höhe wird Sauerkraut meistens mit einem Lorbeerblatt, Zwiebeln und Kümmel gekocht.

„Früher gab es in jedem Zuhause einen Kappesschaber und einen dazugehörigen Stampfer. Mit dem großen Schaber wurde der Kohl in Streifen geschnitten, das war ein Messer mit einer einzigartigen Form. Sauerkraut wurde dann selber in großen Steintöpfen eingelegt“, erinnert sich Harnischmacher. In den Steintöpfen wurde der Weißkohl dann Schicht für Schicht mit Salz eingedeckt und fest zusammen gedrückt. Oft mit der Hilfe von Händen und Füßen. „Die Steintöpfe wurden dann mit Wackersteinen beschwert. Die Töpfe entdeckt man heute immer noch in Radevormwald, allerdings mittlerweile meistens als Blumentopf.“