Stadtarchivarin und Gleichstellungsbeauftragte in Radevormwald Wanderung zu ehemaligem Mädchen-Wohnheim

Da die Uhrzeit für den Treffpunkt zur „Historischen Wanderung“ am Sonntagvormittag vor dem Wülfingmuseum nicht allzu früh angesetzt war, war die Sonne nach dem äußerst nebligen Auftakt am Morgen bereits herausgekommen – und auch für den restlichen Tag sollte dieses sonnige Versprechen halten. Das spiegelte sich dann wohl auch in der Zahl der Teilnehmer wider. „Wir hatten eigentlich nur fünf Anmeldungen – und jetzt sind mehr als 20 Leute gekommen“, sagte Iris Kausemann, die die Wanderung als Stadtarchivarin konzipiert hatte. Es war bereits die zweite Wanderung, die sie in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Ramona Theiss, anbot.