Deutscher Bundestag Wanderausstellung noch bis Freitag in Gummersbach

Wer Interesse hat, muss sich beeilen: Nur noch bis kommenden Freitag, 21. Juni, ist die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages in Gummersbach zu sehen. Auf Initiative des Abgeordneten Dr. Carsten Brodesser (CDU) wird die Schau im Wahlkreis 099 Oberbergischer Kreis gezeigt. Gastgebende Institution ist die Sparkasse Gummersbach, in der Kundenhalle der Hauptstelle an der Hindenburgstraße 4-8. Die Öffnungszeiten sind am Mittwoch, 9 bis 16 Uhr, am Donnerstag, 9 bis 17 Uhr und am Freitag, 9 bis 14 Uhr.