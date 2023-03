Walking-Gruppe in Radevormwald feiert 30-Jähriges Die Gruppe flotten Schrittes

Mittlerweile, nach 30 Jahren, sind die Walker ein gewohntes Bild am Kollenberg. Daran konnte auch die Pandemie nichts ändern. „Als sich Covid-19 rasant ausbreitete, wurden Hallen geschlossen, der Sport erlahmte. Nur Nordic Walking in der freien Natur mit drei Metern Abstand zum nächsten Teilnehmer lief weiter.“ Trotzdem hat die Pandemie ihre Spuren hinterlassen: Von den einst 35 Teilnehmenden sind 16 übrig geblieben. Darunter viele langjährige, wie Sigrid Langmeyer (76). Seit 1999 walkt sie schon mit. „Ich wollte mich gern mehr bewegen und fand die Gruppe über einen Zeitungsbericht“, erzählt Langmeyer. Sie fand gefallen an der Sportart und der Gruppe und blieb: „Die Gruppe motiviert und ermutigt einen, dabei zu bleiben. Außerdem ist man immer an der frischen Luft, egal bei welchem Wetter.“ Ihrer körperlichen, aber auch geistigen Verfassung, hat Langmeyer bemerkt, tut die regelmäßige Bewegung gut. Claudia Bischof (69) walkt seit 25 Jahren mit. „Man fühlt sich dadurch einfach fitter. Die Knochen tun nicht mehr so weh. Außerdem macht es Spaß, sich an der frischen Luft zu bewegen und die Gemeinschaft ist toll.“ Mittlerweile seien in den Gruppen auch Freundschaften entstanden, mit denen sie sich auch abseits der Walking-Runde gern trifft. Manfred Seiferth (79) hat durch die Gruppe vor zehn Jahren seinen inneren Schweinehund überwunden. „Ich war ein richtiger Banause, was Sport angeht, aber hier gefällt es mir einfach sehr gut.“