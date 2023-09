Auch beliebt bei Besuchern aus Radevormwald Waldfreibad „Herpine“ wird umgebaut

Das Waldfreibad „Herpine“ in Halver, das auch bei Besuchern aus Radevormwald beliebt ist, wird in den nächsten Monaten saniert. Während manche Freibäder wegen der jüngsten Sonnentage ihren Betrieb noch einmal verlängert hatten, hatte das Bad in Halver wegen der nötigen Baumaßnahmen die Saison für dieses Jahr bereits beendet.