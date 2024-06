Radevormwalder Gleichstellungsbeauftragte Waldbaden zu Beginn des Sommers

Der Trend kommt aus Japan, heißt dort „Shinrin Yoku“, was so viel bedeutet wie „Eintauchen in den Wald“. Genau das bietet Ramona Theis als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Radevormwald allen interessierten Frauen mit dem Workshop „Waldbaden zum Sommeranfang“ an. Termin ist am kommenden Freitag, 21. Juni, 16.30 bis 19.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Die Teilnehmerinnen treffen sich auf dem Parkplatz am Uelfebad.