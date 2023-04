Radevormwalder Stadtgeschichte So war es damals in Radevormwald

Bilder aus der Dekade der 1950er-Jahre waren weniger bedrückender und zeigten die Aufbruchstimmung, die das anschließende Wirtschaftswunder mit sich brachten. Das vereiste Uelfebad, auf dem Hunderte Menschen lachend Schlittschuhlaufen oder einen Hang am Kollenberg mit den Skiern hinabsausen. Zeiten des Umbruchs, in denen sich die Pferdekutschen neben den modernen Bussen in den viel zu engen Straßenzügen begegneten. Denn bis Mitte der 1950er-Jahre, erklärte Aldermann, habe der Betriebshof noch Pferdewagen gehabt, um etwa im tiefsten Winter die mit Kopfstein gepflasterten Straßen zu räumen. Aldermann zeigte Bilder vom Wiederaufbau zerstörter Brücken und erzählte, dass man mit spärlichen Mitteln die Übergänge für die Lokomotiven wieder aufrichtete. „Um zu schauen, ob das Konstrukt hält, hat man zwei Lokomotiven fahren lassen. Zum Glück hielt die Brücke stand.“ Solch ein Probelauf ohne vorherige Berechnungen sind heute undenkbar. Aldermann erzählt auch vom „Roten Platz“ und dem „Weißen Haus“ in Radevormwald. „Nicht nur Moskau hat einen ,Roten Platz‘, auch wir in Radevormwald hatten mal einen“, sagte der Referent schmunzelnd. Dort wo heute das Haus Hürxthal steht, war der Platz mit rotem Untergrund versehen, auf dem ein Einmann-Bunker stand. Dieser wurde später nach dem Krieg als Litfaßsäule genutzt, ehe er auf der Deponie am Kollenberg entsorgt und unter den Müllbergen verschwand. Als „Weißes Haus“, das nicht nur in Washington zu finden sei, erklärte Aldermann weiter, wurde damals das neu errichtete Krankenhaus bezeichnet.