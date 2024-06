Vortrag im Radevormwalder Bürgerhaus Über das Trauma nach dem Krieg

Deutlich lebhafter berichtete Hans Horst Huckenbeck in seinem Bericht, wie er jene Tage als Kind erlebte. Anfänglich fielen aufgrund des Alarms noch einige Schulstunden aus, die später allerdings in der Gaststätte Brüse wieder aufgenommen wurden. Ein amerikanischer Soldat quartierte sich in der Wohnung seiner Familie ein, für den der damals kleine Junge Suppe aus der Gaststätte holte. Ein kleiner Junge, der mitbekam, wie ein fahnenflüchtiger Soldat in den Wupperorten erschossen wurde. Heftige Erlebnisse für junge Seelen, die in jener Zeit mit ihren Sorgen und Ängsten allein gelassen wurden.