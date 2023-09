Ambulantes Ökumenisches Hospiz in Radevormwald Kindern und Jugendlichen in Trauerzeiten beistehen

Fest steht: Kinder und Jugendliche benötigen unterschiedliche Unterstützung, wenn sie Trauer im nahen Umfeld erleben. Oft reagieren sie auf diesen Verlust verzögert. Eltern sollen und können, trotz ihrer eigenen Trauer und Sorgen, ihren Kindern gute Begleiter in dieser schweren Zeit sein, heißt es in der Anküjdigung zu dem Vortrag. Auch Lehrer, Erzieher, Psychologen, Ärzte, Seelsorger und Hospizler hätten in der Begegnung mit trauernden Familien einen großen Stellenwert. „Hierfür erhalten Sie im Vortrag gut umsetzbare Informationen durch Praxisbeispiele, Rituale und Methoden“, kündigt der Hospizverein an.