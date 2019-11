Wupperorte : Vorlesetag bei den Wuppermäusen

Wupperorte (tei.-) Es ist bereits Tradition, dass Edmund Biekowski die Kinder der Ev. Kindertageseinrichtung „Die Wuppermäuse“ besucht, um ihnen am bundesweiten Vorlesetag vorzulesen, berichtet jetzt Christel Günther vom Kindergartenteam.

So geschah es auch in diesem Jahr. Biekowski las den Kindern die Geschichte „Henriette Bimmelbahn“ von James Krüss vor. Günther: „Mit seiner kräftigen Stimme zog er die Kinder in seinen Bann und sie hörten ihm aufmerksam zu.“