Adventszeit in Radevormwald Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt wächst

Die Vorfreude auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Radevormwald ist groß. Am Freitag, 9. Dezember, startet der Markt in der Innenstadt um 14 Uhr. Die Tourismusbeauftragte der Stadt, Kirsten Hackländer, hat in Kooperation mit Vereinen, Schulen, Kitas und Gewerbetreibenden ein umfangreiches Angebot erarbeitet, das sich in diesem Jahr mit fast 30 Hütten und Ständen abbildet.