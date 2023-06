Vom 23. bis 25. Juni Vorfreude auf das Weinfest 2023 in Radevormwald

Am Sonntag ist das Weinfest von 12 bis 20 Uhr geöffnet. An dem finalen Tag des Festes werden ab 14 Uhr die Bergstädter Musikanten auf dem Marktplatz zu hören sein. Auch bei Bürgermeister Johannes Mans ist die Vorfreude auf das Weinfest groß. „Unser Weinfest ist eine tolle Gelegenheit, um sich mit Freunden und der Familie in der Innenstadt zu treffen und an dem gesellschaftlichen Leben in unserer Stadt teilzunehmen. Der Radevormwalder Marktplatz ist dafür genau die richtige Kulisse“, sagt er.