Wirtschaft in Radevormwald : Vor 40 Jahren zieht Gira an die Dahlienstraße

Mit dem Unternehmen gewachsen: Seit der Errichtung der Gira Kunststoffpresserei 1960 an der Dahlienstraße in Radevormwald hat der Gebäudetechnikspezialist seinen Standort im Gewerbegebiet Mermbach kontinuierlich erweitert – hier eine Luftaufnahme von 2004. Foto: Gira

Radevormwald Das 1905 in Wichlinghausen von Gustav und Richard Giersiepen gegründete „Start-up“ hatte seinen Stammsitz an der Weststraße. Wer heute in Radevormwald nach der Adresse des Gebäudetechnikspezialisten fragt, wird von den allermeisten an die Dahlienstraße geschickt.

Am Mittwoch vergangener Woche vor 40 Jahren – also am 10. Februar 1981 – ging ein Stück gebaute Gira-Geschichte zu Ende: Damals rückten Abrissbagger an der Weststraße in Radevormwald an, wo der Gebäudetechnikspezialist Gira seit 1910 seinen Sitz hatte, um dessen Büro-, Fabrik- und Lagergebäude abzureißen. Kurz zuvor waren die letzten Abteilungen des mittelständischen Technologieunternehmens an den neuen Standort an der Dahlienstraße gezogen. Dort hatte das Unternehmen auf Wachstumskurs damals nach eigenen Angaben anders als an der Weststraße genug Expansionsfläche zur Verfügung.

Und wer heute in Radevormwald nach der Adresse des Gebäudetechnikspezialisten fragt, wird von den allermeisten an die Dahlienstraße geschickt. „Dass aber von den knapp 111 Jahren, die das Technologieunternehmen inzwischen in Rade zu Hause ist, dessen Unternehmenszentrale erst seit 40 Jahren dort ihre Heimat hat, wissen heute nur noch wenige Alteingesessene“, meint Unternehmenssprecher Carsten Tessmer und blickt auf die Ereignisse vor vier Jahrzehnten zurück.

Über 70 Jahre Hauptsitz: Von 1910 bis Anfang 1981 war Gira an der Weststraße in Radevormwald zu Hause. Foto: Gira

Info Gira-Teile in weltweit 40 Ländern zu finden Gebäudesteuerung Gira ist ein Komplettanbieter für Systemlösungen für die elektrotechnische und vernetzte digitale Gebäudesteuerung. Mit seinen Entwicklungen prägt das Familienunternehmen nach eigenen Angaben seit seiner Gründung im Sommer 1905 die Welt der Elektroinstallation und Gebäudesteuerung. Schalter, Steuerungs-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme finden sich in 40 Ländern.

Das 1905 in Wuppertal-Wichlinghausen von Gustav und Richard Giersiepen gegründete „Start-up“ hatte seinen Stammsitz mehr als 70 Jahre an der Weststraße, wohin es 1910 umgesiedelt war, weil die Räume am angemieteten Gründungssitz zu eng geworden waren. Bis in die 1950er Jahre baute Gira – damals noch unter dem Namen Elektrotechnische Industrie Gustav Giersiepen – seinen Standort im Westen kontinuierlich aus. „Doch nachdem das Unternehmen auf dem Gelände 1957 neben Büros ein neues Fertiglager und eine weitere Montagehalle errichtet hatte, fehlte dort der Platz für einen weiteren Ausbau“, berichtet Tessmer.

Anfang 1981, nachdem das Technologieunternehmen komplett ins Gewerbegebiet Mermbach umgezogen war, begannen die Abrissarbeiten an der Weststraße. Foto: Gira

Aber Gira wuchs weiter. Auch weil der Mittelständler in den Aufbau einer eigenen Kunststofffertigung investierte. Dessen erster Baustein, eine Kunststoffpresserei, musste 1960 bereits an anderer Stelle in knapp zwei Kilometer Entfernung entstehen: Im Osten Radevormwalds, im damals noch jungen Gewerbegebiet Mermbach, fand der Mittelständler ausreichend Platz – nicht nur für die neue Kunststoffproduktion, sondern für die gesamte, weiter expandierende Firma. In vier Etappen zwischen 1960 und Ende 1980 erweiterte Gira den Standort an der Dahlienstraße. „Schließlich wollte das Unternehmen seine Wertschöpfungskette vom Wareneingang über alle Fertigungsstufen bis zum Versand aus Wirtschaftlichkeits- und Effizienzgründen wieder an einem Standort konzentrieren“, erläutert der Gira-Sprecher.

Im Januar 1981 wurde dieses Ziel mit dem Umzug von Verwaltung und Montage von der West- an die Dahlienstraße erreicht. Schon wenig später, am 10. Februar 1981, rückten die Abrissbagger an der Weststraße an und begannen mit den Abbrucharbeiten.

Am Standort an der Dahlienstraße setzte der Technologie-Mittelständler seinen Wachstumskurs fort. 1994 weihte er dort sein neues Vertriebszentrum ein, 2003 den gläsernen Doppelriegel der Kunststofffertigung und 2014 schließlich die „Gira Kita“. Seit 2018 produziert Gira an einem zweiten, neu erschlossenen Standort in Radevormwald. An der Röntgenstraße ist auf 30.000 Quadratmeter neben der Montage ebenso der Großteil der Logistikkapazitäten des Unternehmens angesiedelt, weil am Stammsitz die benötigte Expansionsfläche fehlte.