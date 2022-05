Baumaßnahmen in Radevormwald : Vollsperrung im Schnellental

Radevormwald/Wupperorte Am kommenden Montag beginnt der Breitbandausbau in der Innenstadt. Und in den Wupperorten gibt es an der Wülfingstraße eine etwa viertägige Vollsperrung.

Verkehrsteilnehmer müssen sich in der kommenden Woche auf Verkehrsbehinderungen in den Wupperorten und in der Innenstadt einstellen. Das teilte die Stadt am Freitag mit.



Baubeginn Breitbandausbau Das schnelle Internet in der City rückt endlich näher: In der kommenden Woche startet der Breitbandausbau durch die „Glasfaser Plus“ in Radevormwald. Am Montag oder Dienstag, 16. oder 17. Mai, beginnen die Arbeiten an der Weststraße, Lindenstraße und Gartenstraße. Danach folgt der zweite Abschnitt, von der Einmündung Lindenstraße auf der Kaiserstraße in Richtung stadtauswärts und Im Springel. Das voraussichtliche Ende der Maßnahmen ist für den 22. Juli geplant, kündigt die Stadt an.



Vollsperrung Schnellental Vom 16. bis 19. Mai stehen im Zuge des Stützwandneubaus in der Wülfingstraße für die spätere Umleitungsstrecke über Schnellental noch Asphaltarbeiten an. Diese Arbeiten beginnen am kommenden Montag, 16. Mai, und dauern voraussichtlich bis einschließlich Donnerstag, 19. Mai. „In dieser Zeit wird die Straße zwischen den Sperrbügeln bei Haus Nr. 1 an der Wülfingstraße und Schnellental Haus Nr. 1 komplett für Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Das gilt auch für den Spielplatz Schnellental“, teilt die Stadt mit. Außerdem werde an der Wülfingstraße vor den Häusern 1, 3, 5, 7 und 9 ein Parkverbot auf der Wupperseite eingerichtet.