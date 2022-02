Positives Fazit nach einem turbulenten Jahr : Volksbank Oberberg bleibt stark

Oberberg Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Oberberg, die eine Filiale am Schlossmacherplatz in Radevormwald betreibt, schlagen eine Dividende von 2,5 Prozent vor.

Die Volksbank (Voba) Oberberg, die am Schlossmacherplatz eine Filiale betreibt, hat bei ihrer Bilanzpressekonferenz Rückschau auf ein turbulentes Jahr gehalten. Corona-Pandemie, internationale Krisen und eine wachsende Inflation hätten die öffentliche Debatte bestimmt, heißt es in der Zusammenfassung. Trotz schwieriger Bedingungen habe die Bank „ihre erfolgreiche Entwicklung abermals fortsetzen und ihre Marktposition im Privat- und Firmenkundengeschäft weiter ausbauen“ können.

So stieg das betreute Kundenvolumen um 515 Millionen Euro oder 7,8 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro kräftig an. Die Bilanzsumme der Bank erhöhte sich um 4,6 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. „Auch im Geschäftsjahr 2021 war unsere Volksbank wieder eine gesuchte Anlaufstelle für neue und wechselbereite Kunden“, heißt es im Bericht der Bank. „Die Zahl der per Saldo neu gewonnen Vollbankverbindungen bewegte sich mit einem Anstieg von 3,5 Prozent auf einem Spitzenniveau und die unserer Mitglieder und Miteigentümer erhöhte sich nochmals um 2,7 Prozent auf 42.000 Teilhaber.“ Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise sei man mit Gesamtkreditzusagen von 689 Millionen Euro ein gefragter Partner von Privatkunden und Unternehmen geblieben. Wie in den Vorjahren waren langfristige Immobilien- und Projektfinanzierungen die Treiber des dynamischen Kreditwachstums, das mit einem Anstieg des Portfolios um 198 Millionen Euro oder 6,1 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro zu Buche schlug.