Volksbank im Bergischen Land Klimaschutz für die Grundschule

Mit Fragen wie „Brauchen wir den Wald?“, „Wie wächst unser Wald?“ oder „Was kann der Wald und was können wir für ihn tun?“ soll Grundschülerinnen und Grundschüler der dritten und vierten Klassen ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen nähergebracht werden. In der vier Schulstunden umfassenden Bildungseinheit lernen sie spielerisch, wie wertvoll Bäume und Wälder sind und was sie selbst für den Erhalt der Natur tun können. Dabei werden sie von zertifizierten Waldpädagogen angeleitet. Mit jeder Antwort wächst das gemeinsam erarbeitete Waldposter, das dann in dem jeweiligen Klassenzimmer aufgehängt werden kann