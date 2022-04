Spanisches Fest in Radevormwald : „Viva Radevormwald“ auf dem Marktplatz

Abends werden Fackeln auf dem Markt aufgestellt. Foto: Beach Project

Radevormwald Wegen des spanischen Festes findet der nächste Feierabendmarkt erst wieder am 29. April statt, aber verschiedene Händler vom Feierabendmarkt wurden in das Fest am kommenden Freitag und Samstag integriert.

Am kommenden Freitag und Samstag, 22. und 23. April, wird Besuchern auf dem Marktplatz so einiges spanisch vorkommen. „Viva Radevormwald“ lautet das Motto, wenn die Firma „Beach Project“ zum dritten Mal ein spanisches Fest feiert. Mit den Besuchern soll der Start in die warme Jahreszeit gebührend gefeiert werden. Jetzt müssen nur noch die derzeit durchwachsenen Wetterprognosen etwas besser werden. Die Gäste werden auf jeden Fall an der Cocktailbar mit kühlen, kreativen Drinks versorgt, dazu gibt es exotische Speisen – und natürlich auch Sangria. Eröffnet wird das Fest offiziell am Freitag, 17 Uhr. Ab 18 Uhr gibt es Live-Musik mit der Band „Furumba“, um das hoffentlich sonnige Wochenende mit spanischen Klassikern und neuen Hits einzuläuten.

Wegen des spanischen Festes findet der nächste Feierabendmarkt erst wieder am 29. April statt, „aber verschiedene Händler vom Feierabendmarkt wurden in dieses Event integriert“, berichtet die neue Veranstaltungs- und Tourismusbeauftragte der Stadt, Kirsten Hackländer. Auch am Samstag geht es um 17 Uhr los. Die Tanzgruppe mit Pepi Alvarez präsentiert dann spanische Tanzkünste und lädt auch zum Mittanzen ein. Ab 18 Uhr sorgt die Band „Latino Total“ für eine weitere ausgiebige Vielfalt spanischer Hits „und bringt das spanische Lebensgefühl nach Radevormwald“, heißt es in der Ankündigung. Und um auch am Abend das passende Ambiente zu schaffen, werden Fackeln in der Dämmerung aufgestellt.

(rue)