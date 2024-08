„Rade karibisch“ Vier Tage Urlaub und Strand auf dem Marktplatz

Natürlich werden sich einige noch an die schrecklichen Ereignisse 2023 erinnern, als es in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach „Rade karibisch“ am Sparkassenkreisel an der Hohenfuhrstraße zu einer Messerstecherei mit tödlichem Ausgang gekommen war. Die hatte zwar nichts mit dem Fest zu tun, die Betroffenheit in der Stadt aber war enorm. Der Veranstalter brach die Veranstaltung am Sonntag ab.