Corona-Impfung in Radevormwald : Viele Impf-Skeptiker in Pflegeeinrichtungen

In Radevormwald wird kräftig gegen das Coronavirus geimpft. Im Krankenhaus warten die Mitarbeiter aber noch auf ihre Impftermine. Noch gibt es in den Pflegeinrichtungen der Bergstadt auch noch viele Bedenken dem Impfen gegenüber. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Radevormwald In den Seniorenhäusern in Radevormwald haben sich 50 bis 60 Prozent der Mitarbeiter impfen lassen. Kritik gibt es an der Aufklärungsarbeit über die Impfung.

Von Flora Treiber

Bei den Pflegekräften in den Seniorenhäusern in Radevormwald ist die Corona-Schutzimpfung ein ständiges Thema. Zu dem ersten Impftermin haben sich bisher zwischen 50 und 60 Prozent der Mitarbeiter der einzelnen Einrichtungen impfen lassen. Der zweite Impftermin rückt immer näher, aber bisher hat sich nicht viel an dem Stimmungsbild verändert. Während die eine Hälfte der Wissenschaft und Politik vertraut, hat die andere Seite Angst vor Langzeitschäden.

Rita Zimmer leitet das Seniorenhaus an der Uelfestraße und gehört zu den 51 Prozent der Mitarbeiter, die sich für eine Impfung entschieden haben. Obwohl sie die Schutzimpfung für den Beruf in der Pflege wichtig findet, nimmt sie auch die kritischen Stimmen ernst. „Meine Mitarbeiter und ich reden sehr oft über die Impfungen. Eigentlich täglich. Ich finde es wichtig, dass man die Ängste und Sorgen ernst nimmt und Verständnis für die Bedenken aufbringt“, sagt sie. „Die Sorgen drehen sich um eventuelle Langzeitschäden, die noch nicht erforscht wurden. Auch Frauen, die noch Kinder bekommen wollen, sind oft vorsichtig. Hinzu kommen andere negative Erfahrungen mit Impfungen. Über diese Themen muss man sprechen und aufklären“, sagt sie. Rita Zimmer hätte sich mehr Aufklärungsarbeit über den neuen Impfstoff gewünscht. „Das Vertrauen in die Politik haben viele Menschen verloren. Umso wichtiger wäre Aufklärungsarbeit von dieser Seite.“

Im Haus Thiele am Siedlungsweg in Dahlerau haben einige Mitarbeiter Angst vor der Impfung, weil der Impfstoff so schnell entwickelt wurde. Foto: Jürgen Moll

Info Impfungen im Oberbergischen Kreis Verordnung Das Impfzentrum für den Oberbergischen Kreis ist noch nicht in Betrieb und vergibt noch keine Termine. Errichtet wurde das Zentrum in Gummersbach. Bürger des Oberbergischen Kreises sollen dort gemäß der Corona-Impfverordnung und den Priorisierungen der Impfkommission gegen SARS-CoV-2 geimpft werden. Sobald das Land Nordrhein-Westfalen genug Impfstoff zu Verfügung gestellt hat, wird das Impfzentrum öffnen. Termine Der erste Impftermin für Seniorenhäuser im Oberbergischen Kreis war erfolgreich. Der zweite Termin folgt in den nächsten zwei Wochen. Menschen ab 80 Jahren werden bald mit einem Brief über die Impfungen und den Ablauf informiert.

Mehr Aufklärungsarbeit über den neuen Impfstoff findet auch Gerda Nussbaumer wichtig. Die Einrichtungsleiterin des Johanniter-Hauses am Höhweg plant bereits den nächsten Impftermin für das Seniorenhaus. 60 Prozent ihrer Mitarbeiter haben sich bereits bei dem ersten Termin impfen lassen. „Wir stehen kurz vor dem zweiten Impftermin. Bis zu dem dritten Impftermin muss deutlich mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, damit sich mehr Pflegekräfte impfen lassen“, sagt Gerda Nussbaumer. Die Skepsis gegenüber dem neuen Impfstoff führt sie auf mangelndes Vertrauen in die Wissenschaft zurück. „Die Einsicht, dass wir uns auf Koryphäen der Wissenschaft verlassen können, fehlt bei vielen Menschen. Das hängt oft mit dem Vertrauen in unsere Regierung zusammen. Sich impfen zu lassen ist ein Vertrauensbereich in diese beiden Instanzen.“

Gerda Nussbaumer führt in dem Johanniter-Seniorenhaus zahlreiche Aufklärungsgespräche und hat sich selber bereits impfen lassen. „Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie“, betont sie. Eine Impfpflicht für Pflegekräfte sieht sie allerdings kritisch. „In einem demokratischen Land wie Deutschland wird eine Impfpflicht kaum durchsetzbar sein. Viel wertvoller wäre eine umfassende und vertrauensvolle Aufklärung, um die Menschen von der Impfung zu überzeugen“, sagt sie.

Im Johanniter-Haus am Höhweg führt die Einrichtungsleiterin Gerda Nussbaumer in diesen Tagen ganz viele Aufklärungsgespräche. Foto: Jürgen Moll

Anna Horvath aus dem Haus Thiele versucht, die Ängste vor der Impfung ebenfalls in Aufklärungsgesprächen abzubauen. „Es kristallisiert sich heraus, dass einige Mitarbeiter Angst vor der Impfung haben, weil der Impfstoff so schnell entwickelt wurde. Manche lehnen die Impfung auch aus gesundheitlichen Gründen ab“, sagt sie. Im Haus Thiele haben sich bisher 50 Prozent aller Mitarbeiter impfen lassen. Die Mitarbeiter im Sana Krankenhaus in Radevormwald warten noch auf den ersten Impftermin. „Laut uns vorliegenden Informationen erhalten die Krankenhäuser ab dem 18. Januar die ersten Impfdosen für besonders gefährdete Gruppen unter den Mitarbeitern. Dementsprechend stellen wir uns auch hier darauf ein. In der Reihenfolge der Impfungen richten wir uns nach den Empfehlungen der ständigen Impfkommission, beginnen also abhängig von der gelieferten Menge der Impfdosen mit den Mitarbeitern, die in den Bereichen der Intensiv- und Isolierstation, der Geriatrie oder der Notaufnahme tätig sind“, sagt Pressesprecher Stefan Mülders.

Er beobachtet, dass die Impfbereitschaft der Mitarbeiter seit Dezember bereits gestiegen ist. „Wir sind zuversichtlich, in den nächsten Wochen und Monaten eine hohe Impfquote zu erreichen. In diesem Zusammenhang setzen wir auf Information und Aufklärung. Eine Impfpflicht können und wollen wir nicht auferlegen, appellieren aber an die Freiwilligkeit.

Dass die Impfbereitschaft in den nächsten Monaten steigen wird, vermutet auch Gerda Nussbaumer. „Meinungen, die sich über die Impfung gebildet haben, werden sich verändern, sind aber oft relativ festgefahren. Diese Meinungen werden sich mit der Zeit vielleicht lösen“, sagt sie.