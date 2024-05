Hochzeiten in Radevormwald Heiraten im Wonnemonat – noch immer beliebt?

Früher mag es so gewesen sein, dass der Tag der Trauung eher zufällig gewählt wurde. Äußere Gründe mögen eine Rolle gespielt haben, etwa der geplante Umzug in die gemeinsame Wohnung. Einige haben sich offensichtlich ganz bewusst für den Wonnemonat Mai entschieden. Eine Zeit, in der es prächtig blüht und die Bäume sich endgültig belauben. Ein Monat, den man gern im Freien verbringt.