Heimatmuseum : Kreative Köpfe der Stadt zeigen ihre Werke

Nele Bendick zeigte die Arbeit an ihrem Bücher-Alben bei der Vernissage im Heimatmuseum den Besuchern live. Das Interesse war erfreulich groß. Foto: Weitzdörfer

Radevormwald Rund 30 Besucher waren am Sonntag zum Auftakt der Ausstellung von 14 Hobbykünstlern aus Radevormwald gekommen. Auch viele der Künstler waren anwesend. Manche zeigten „live“, wie ihre Arbeiten entstehen.

Ursula Mahler, die Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins Radevormwald, war sehr erfreut, als sie am Sonntagnachmittag die Ausstellung mit Werken von 14 Künstlern aus der Stadt eröffnete. „Die hier präsentierte Vielseitigkeit ist atemberaubend – und ich finde es schön, dass so viele Menschen gekommen sind, um diese Vielfalt zu betrachten“, sagte Mahler. Es sei ein schönes Beispiel dafür, dass entgegen der immer wieder aufkommenden Unkenrufe, durchaus ein reges Kunst- und Kulturleben in der Stadt auf der Höhe sei. „Daher haben wir im Vorstand auch beschlossen, die Laufzeit der Sonderausstellung zu verlängern“, sagte Mahler weiter. Ursprünglich sollte die Ausstellung bis zum 11. August gezeigt werden. „Da das aber mitten in den Sommerferien liegt, haben wir entschieden, sie bis Ende August, also dem Ende der Ferien, laufen zu lassen. So haben vielleicht noch mehr Menschen die Gelegenheit, zu sehen, was die kreative Köpfe in unserer Stadt so alles machen“, betonte Mahler.

Derer gebe es in der Tat noch mehr, als jene 14, die bei der Sonderausstellung vertreten sind, sagte auch Karl Schmidt, der die Ausstellung zusammen mit Bernd A. Klüting konzipiert und organisiert hatte. „Weil wir räumlich ein wenig eingeschränkt sind, können wir natürlich auch nur einen Ausschnitt dessen zeigen, was an Kreativität in Radevormwald vorhanden ist“, sagte Schmidt. Die Idee zur Ausstellung sei schon vor einigen Jahren an ihn herangetragen worden, sagte Klüting. „Über die Zeit hat sich das dann zu einer konkreten Sache entwickelt, deren Ergebnis wir nun hier sehen können“, sagte Klüting. Er freue sich sehr darüber, die Muße, Kreativität und letztlich auch Zeit, die die Hobbykünstler in ihre Werke gesteckt hätten, für die Öffentlichkeit sichtbar machen zu können.

Info Ausstellung ist noch bis Ende August zu sehen Ausstellung Die Ausstellung mit Werken von 14 Hobbykünstlern aus Radevormwald ist noch bis Ende August im Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße 8 zu sehen. Geöffnet Die Öffnungszeiten sind jeweils sonntags von 14.30 bis 17 Uhr. Sonderführungen Auf Anfrage können unter Telefon 02195 7875 auch Sonderführungen für Gruppen vereinbart werden.

Und in der Tat wurde gerade im Gespräch mit den Künstlern vor Ort deutlich, wie aufwändig die Erstellung mancher der Kunstwerke war. So etwa die Teddybären von Ingrid Brink. „Die sind alle von Hand genäht, die Arme und Beine werden dann eingesetzt. Da stecken in jedem Bär viele Stunden Arbeit“, sagte die Künstlerin, die Bären in allen Formen und Größen – der größte ist über 60 Zentimeter hoch – gefertigt hat. Bildhauer Norbert Petri erzählte von der aufwändigen Fertigung seiner fast mannshohen Skulptur mit dem Titel „Haare“. „Sie ist von oben bis unten mit Hammer und Meißel gefertigt. Da stecken locker 150 bis 200 Stunden Arbeit dahinter. Denn beim Herausarbeiten der Figur fällt in der Regel eher Staub an, als Steinbrocken.“ Bei einer weiteren Skulptur, die er aus einem Stein aus Afrika gefertigt hatte, habe er durch unermüdliches Schleifen glatte Oberflächen in ein gemeißeltes Gesichtsrelief geschaffen – auch dies eine sehr zeitaufwändige Arbeit.

Gleiches galt für die Bücher-Alben von Dr. Nele Bendick. Die Künstlerin hat bereits mit fünf Jahren ihr erstes Buch geschaffen. „Das war damals ein Geschenk für meine Patentante“, sagte sie lachend. Seit damals habe sie ihre Technik indes deutlich weiterentwickelt. Wie sehr, das konnten sich die Besucher der Vernissage im Obergeschoss live ansehen. „Ich erstelle gerade ein Buch zum Altenberger Dom. Ich bekomme den Auftrag – in diesem Fall wird es ein Geschenk – und dann überlege ich etwa drei Monate lang, wie ich mich dem Thema nähern will“, sagte Bendick.