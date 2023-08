Pflaumenkirmes in Radevormwald Viele Attraktionen locken in die Innenstadt

Ab Freitag, 15. September, darf in der Stadt auf der Höhe wieder ordentlich gefeiert werden. Das dritte Septemberwochenende steht in Radevormwald nämlich ganz im Zeichen der traditionellen Pflaumenkirmes. Und die verspricht in diesem Jahr ein Publikumsmagnet zu werden – sofern das Wetter mitspielt. „Der Erfolg steigt und fällt mit dem Wetter“, sagt Schaustellerin Jaqueline Ruth Schmidt mit ernster Miene. Mit ihrer Familie ist die Schaustellerin deutschlandweit auf Jahrmärkten vertreten und kennt die Tücken in ihrem Geschäft. Zuletzt stand Familie Schmidt für zehn Tage auf der großen Cranger Kirmes. „So wie es in diesem Jahr da geregnet hat, das habe ich in 35 Jahren nicht erlebt“, sagt Vater Frank Schmidt. Entsprechend wenig Besucher tummelten sich im Regen auf NRWs größtem Volksfest. „Das letzte Wochenende haben sie uns dafür regelrecht aufgefressen“, berichtet Frank Schmidt.