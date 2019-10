Neues aus dem Sozialausschuss in Radevormwald : Beirat bucht Sänger Lombardo schon mal für nächsten Seniorentag

Radevormwald Im Ausschuss für Soziales, Sport und Integration berichtete Wolf-Rainer Winterhagen über hemen des Seniorenbeirats Radevormwald. Aus dem Bergischen Seniorentag, der dieses Jahr auf dem Schlossmacherplatz stattgefunden hat, sind Ideen und weitere Veranstaltungen entstanden.

„Die Resonanz war sehr positiv und wir haben sehr viel Zuspruch bekommen. Marco Lombardo möchte gerne ein Konzert in Radevormwald spielen“, kündigte der Vorsitzende des Seniorenbeirates an.

Wolf-Rainer Winterhagen versucht außerdem, die Seniorenfreundlichkeit an einigen Punkten in der Stadt zu verbessern. „Im Austausch mit der Sparkasse wollen wir die Kommunikation darüber verbessern, wie Senioren Angelegenheiten, wie zum Beispiel Daueraufträge und Überweisungen, am Telefon tätigen können. Infoveranstaltungen dazu sind in Planung.“ Außerdem arbeitet der Seniorenbeirat mit der Kreispolizeibehörde des Oberbergischen Kreis und ihrer Abteilung für Kriminalprävention und Opferschutz zusammen, um Senioren auf Gefahren im Internet aufmerksam zu machen. „Wir planen Veranstaltungen zu dem Thema für das nächste Jahr, die hoffentlich im Frühjahr anlaufen.“