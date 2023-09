Pflaumenkirmes mit spannenden Attraktionen „Die Radevormwalder sind schwindelfrei“

Sichtlich in Festlaune waren die Radevormwalder an diesem Wochenende bei der traditionsreichen Pflaumenkirmes. Bereits zur Eröffnung am Freitag, als Bürgermeister Johannes Mans traditionell als Symbol der städtischen Unterstützung und Wertschätzung einen Korb voller Pflaumen an eine Senioreneinrichtung überreichte – dieses Jahr an das Johanniter-Haus – tummelten sich zahlreiche Menschen vor dem Rathaus und in der Innenstadt und schauten sich die Attraktionen an.