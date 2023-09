VHS-Exkursion in Radevormwald Rauschen die bergischen Wälder auch in Zukunft noch?

Die Volkshochschule Oberberg lädt im Oktober zu einer Sonderveranstaltung unter dem Titel „Der Wald in Radevormwald – Geschichte, Holznutzung, Jagd, Klimawandel" ein. Am Beispiel des Waldes am Kollenberg wird die geschichtliche Entwicklung der Wälder um Radevormwald erklärt. Die Holznutzung war von großer Bedeutung. Die Jagd und der Wildbestand haben sich in den vergangenen 170 Jahren grundlegend verändert. Eine neue Bedrohung der Wälder gab es mit dem „Waldsterben" vor etwa 40 Jahren, die größte Bedrohung ist aber aktuell der Klimawandel. Auf einer zweieinhalbstündigen Wanderung werden alle diese Themen von Bernhard Priggel erläutert, der mehr als 36 Jahre Förster in Radevormwald war.