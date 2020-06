Verwaltung in Radevormwald : Gute Noten für die Auszubildenden der Stadt

Verwaltung in Radevormwald

Radevormwald Isabel Protz, Maren Isringhaus und Corinna Fischer haben mit „sehr gut“ und „gut“ ihre Ausbildung bei der Verwaltung abgeschlossen. Bürgermeister, Hauptamtsleiterin und Personalrat gratulierten ihnen.

Zweimal „sehr gut“ und einmal „gut“ – so lauteten die Noten für die drei Auszubildenden der Stadt Radevormwald, Isabel Protz, Maren Isringhaus und Corinna Fischer, in den vergangenen Tagen. Bürgermeister Johannes Mans, Hauptamtsleiterin Sandra Hilverkus und Anja Gruchmann vom Personalrat gratulierten dem Trio persönlich und überreichten einen Blumenstrauß.

Ebenfalls mit „sehr gut“ beendete Maren Isringhaus (24) ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Sie arbeitet im städtischen Kindergarten (Familienzentrum) Sprungbrett in Bergerhof. Dort wird sie auch bleiben und das Team weiter unterstützen.

Auf der Brede in den Wupperorten hat Corinna Fischer (23) ihr Anerkennungsjahr als Erzieherin absolviert. Nach ihrer bestandenen Prüfung mit der Note „gut“ wird sie in Radevormwald bleiben und wechselt zur Integrativen Kindertagesstätte an der Uelfestraße, die zum Verbund der evangelischen Kindergärten der Stadt gehört.