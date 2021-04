Oberberg in der Corona-Pandemie : Vereinsarbeit in Dörfern kann auch digital laufen

Oberberg 21 Vertreter von Dorfgemeinschaften nutzten das Angebot, sich an zwei Abenden über digitale Möglichkeiten zu informieren, die das gemeinschaftliche Vereinsleben auch während der Corona-Pandemie ermöglichen.

In der aktuellen Zeit bekommen virtuelle Treffen eine immer größere Bedeutung für die vielen ehrenamtlich Engagierten in den Dorf- und Heimatvereinen in den oberbergischen Dörfern. Um den persönlichen Austausch aufrecht zu halten und weiter über Projekte und Vorhaben diskutieren zu können, wurden am ersten Abend der Veranstaltung Videokonferenzdienste zur virtuellen Kommunikation vorgestellt und in ihrer Anwendung beschrieben. Die Teilnehmenden lernten, wie zu digitalen Vereinstreffen eingeladen werden kann, das Programm auf die individuelle Nutzung anzupassen und was in Bezug auf den Datenschutz zu beachten ist.