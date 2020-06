Warnung der Polizei : Rader Senior fällt auf Telefonbetrüger herein

Radevormwald Der Täter meldete sich bei dem alten Herrn am Telefon und gab sich als Polizist aus. Er behauptete, er würde wegen einer Einbruchsserie das Vermögen des Senioren in Gewahrsam nehmen. Leider ging der Mann darauf ein.

An der Ispingrader Straße in Radevormwald ist ein Senior im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen auf Telefonbetrüger reingefallen.

Wie die Oberbergische Polizei mitteilt, kam der erste Anruf am Mittwoch um 22 Uhr abends. Ein Unbekannter meldete sich telefonisch bei dem Senior und stellte sich als Polizist der Kriminalpolizei Wuppertal vor. Er berichtete von einer angeblichen Einbruchsserie in der Nähe, von vermeintlichen Festnahmen und, dass es Hinweise darauf gäbe, dass das Vermögen des Seniors in Gefahr sei. Der Anrufer versprach sich am nächsten Morgen erneut zu melden und bat den Senior darum, mit niemandem zu sprechen.