Energieberatung in Radevormwald Verbraucherzentrale informiert über energetische Sanierungsmöglichkeiten

Klimakrise, Energiekrise. Alles wird teurer. Die Bürger spüren es in ihren Geldbeuteln. Gerade beim Thema Energie lässt sich Geld sparen. Aber wie? Stadtverwaltung und Stadtwerke laden für Donnerstag, 15. Februar, 18 Uhr, ins Bürgerhaus am Schlossmacherplatz zu einer Infoveranstaltung der anbieterunabhängigen Energieberatung der Verbraucherzentrale ein. In seinem Vortrag geht Energieberater Martin Halbrügge vor allem auf die kosteneffiziente Planung und Umsetzung der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden.