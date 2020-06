Martins- und Weihnachtsmarkt wieder sonntags? : Ausschuss berät über verkaufsoffene Sonntage

Radevormwald Um Konflikte mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di zu vermeiden, waren im vergangenen Jahr beide Veranstaltungen auf Samstage gelegt worden. Die Resonanz war allerdings nicht zufriedenstellend. Nun soll zum alten Modell zurückgekehrt werden.

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses werden in ihrer Sitzung am Dienstag über die Anträge der Werbegemeinschaft beraten, zwei verkaufsoffene Sonntage in der Radevormwalder Innenstadt zu genehmigen – anlässlich des Martinsmarktes und des Weihnachtsmarkt.

Die Gewerkschaft ver.di hat in vielen Kommunen ein Auge darauf, dass verkaufsoffene Sonntage nicht beliebig veranstaltet werden, sondern die Sonntagsöffnung gut begründet ist. Dass dies im Fall der beiden genannten Radevormwalder Veranstaltungen der Fall ist, führt Marcus Strunk in den Anträg an die Verwaltung aus. So schreibt er über den Martinsmarkt: Die sonntägliche Ladenöffnung wird vor diesem Hintergrund in räumlicher Hinsicht ganz bewusst ausschließlich auf diejenigen Verkaufsstellen begrenzt, die in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsgeschehen, an den Zuwegungen von bzw. zu den Parkplätzen und dem Busbahnhof liegen und damit in besonderer Weise von der öffentlichen Wirkung der Veranstaltung geprägt werden.“