Politik in Radevormwald : UWG stellt keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten auf

Radevormwald Ob die Wählergemeinschaft einen der drei bislang angetretenen Kandidaten unterstützen wird, darüber wird unter den Mitgliedern noch diskutiert. Derweil haben SPD und Grüne im Kreis bereits eine Verschiebung der Wahl gefordert.

Bei der Kommunalwahl am 13. September wird die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) in Radevormwald keinen eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt ins Rennen schicken. Das hat Armin Barg, Sprecher der UWG, gestern auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Ob die Wählergemeinschaft einen der bereits nominierten Kandidaten unterstützen wird, darüber befinde man sich intern noch in der Diskussion, erklärt Barg.

Die Christdemokraten hatten ihren Kandidaten fürs Bürgermeisteramt, Jürgen Fischer, Mitte März nominiert, die offizielle Kür soll in der kommenden Woche bei der Mitgliederversammlung am 20. Mai erfolgen. Als Dritter hatte schließlich Thomas Lorenz Anfang Mai seinen Hut in den Ring geworfen. Lorenz, ursprünglich CDU-Mandatsträger, hatte in der ablaufenden Legislaturperiode die Fraktion verlassen und gemeinsam mit Klaus Haselhoff (vorher UWG) die Fraktion der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA) gegründet. Inzwischen ist daraus eine Wählergemeinschaft geworden.