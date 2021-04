Schullandschaft in Radevormwald : UWG fordert früheren Neubau in Bergerhof

Panoramablick auf das Gelände der GGS Bergerhof an der Lessingstraße: Hier soll in den kommenden Jahren ein Neubau entstehen. Foto: Joachim Rüttgen

Radevormwald Die Politik ist sich einig – die KGS Lindenbaum und der Grundschulstandort in Bergerhof bekommen neue Gebäude. Aber die UWG moniert, dass der Neubau der GGS Bergerhof erst 2025 beginnen soll.

Die Grundschullandschaft wird sich deutlich verändern. Darin ist sich die Politik einig: Sowohl die KGS Lindenbaum als auch der Grundschulstandort Bergerhof sollen neue Gebäude erhalten – die KGS auf einem Grundstück an der Kaiserstraße/Elberfelder Straße auf einer Fläche Richtung Kommunalfriedhof und Bergerhof am Standort. Nur die Reihenfolge ist unklar. So hat die UWG-Fraktion jetzt einen Antrag an den Hauptausschuss und den Rat formuliert, in dem die Verwaltung gebeten wird, unmittelbar mit der Planung und der Umsetzung für den Neubau der Grundschule Bergerhof zu beginnen und nicht, wie von der Stadt geplant, zunächst den Neubau der KGS anzugehen.

Die UWG moniert, dass der Neubau der GGS Bergerhof erst 2025 beginne. „Geht man von anderthalb bis zwei Jahren aus, wird die neue Schule erst 2027 nutzbar sein. Vor dem Hintergrund der Vermarktung des Baugebietes Karthausen und der Beliebtheit der Grundschule erscheint uns das als wesentlich zu spät“, schreiben der Fraktionsvorsitzende Klaus Steinmüller und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bernd-Eric Hoffmann. Der positive Impuls für eine Vermarktung in Karthausen für junge Familien sei damit nur eingeschränkt gegeben. Ab 2024 bestehe ein gesetzlicher Anspruch auf eine 100-prozentige Betreuung in der OGS. Vor diesem Hintergrund rechnet die UWG mit einer erhöhten Anzahl von Anmeldungen zur OGS. Zurzeit werden 146 Kinder in Bergerhof betreut. Schon jetzt wäre eine von der Stadt geplante Betreuung dieser Kinder während des Neubaus in der KGS schwer möglich. „Die Stadt läuft Gefahr, die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht zu erfüllen, Klagen der Eltern könnten die Folge sein“, befürchtet die UWG.

Im Schulausschuss sei die besondere Qualität des pädagogischen Konzepts der Grundschule Bergerhof betont worden. Dieses Konzept beinhalte auch ein Prinzip „Lernen durch Bewegung“ und insbesondere auch „Lernen in und durch die Natur“. Das sei in Bergerhof durch die besondere Lage an einem Park und Waldgrundstück und der direkten Anbindung an eine Turnhalle sehr gut möglich. „Am Standort der KGS sehen wir das als nicht gegeben und möglich an. Daher ist eine Verschlechterung der Qualität wahrscheinlich“, geben Steinmüller und Hoffmann zu bedenken. Weiter gebe die Machbarkeitsstudie für die vorgeschlagene Variante D Kosten von 14,404 Millionen Euro an. Es werde mit einer jährlichen Preissteigerung der Baukosten von vier bis fünf Prozent gerechnet. Ergebnis sei eine Erhöhung der Baukosten um 2,446 Millionen Euro (vier Prozent) bei einem Start des Neubaus 2025. Dagegen stehe eine Ersparnis von 1,582 Millionen durch eine Vermeidung eines Interims (Container/Abbruch). „Damit wird klar, das ein später Baubeginn wesentlich kostenintensiver sein wird als eine sofortige Umsetzung der Baumaßnahme“, argumentiert die UWG.