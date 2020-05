Politik in Radevormwald : So reagiert die UWG auf Mitgliederwechsel zur RUA

Radevormwald Die UWG kritisiert die RUA, die ihnen drei Fraktionsmitglieder abgeworben hat, als politische Kraft ohne Programm. Ausdrücklich bedauert wird allerdings nur der Weggang eines Mitgliedes, des Rechtsanwaltes Burkhard Wigge.

Die RUA, so heißt es in der Mitteilung der UWG, sei bislang in der Rader Politik „unauffällig“ gewesen und vor allem als „Anhängsel der CDU und des Bürgermeisters“ in Erscheinung getreten. Ein wirkliches Programm sei nicht erkennbar.